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Момент взрыва газа в доме в Ногинске попал на видео

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В результате взрыва газовоздушной смеси, произошедшего в девятиэтажном жилом доме в Ногинске, пострадали восемь человек. Опубликовано видео, в котором видно момент взрыва, сообщает Telegram-канал Life Shot.

В первые секунды после взрыва жильцы дома просили о помощи, а люди, снимавшие другой ролик, вызывали спасателей.

Согласно официальной информации МЧС по Подмосковью, в 7.01 на место прибыли спасатели ПСЧ-38, приступившие к осмотру местности. Как выяснилось, произошло обрушение стены на втором, третьем и четвертом этажах в доме на улице 28 июня. На пятом этаже обрушилось межэтажное перекрытие. Возгорания после взрыва не случилось.

Всего было повреждено пять квартир. Проведена эвакуация 173 человек, живших в доме.

К работам привлечены свыше 120 человек и 30 единиц техники. Для обследования здания направлен диагностический комплекс «Струна» МЧС России. Следственный комитет по факту взрыва газа завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вице-губернатору региона Евгению Хромушину, зампреда Роману Каратаеву и руководителю подмосковного МЧС Сергею Полетыкину отправиться на место происшествия.

Ранее сообщалось, что под завалами после взрыва газа в Ногинске могут находиться два человека.

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