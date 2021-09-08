СМИ: США финансировали исследования коронавируса в Китае

США выделили грант на сумму более $3 млн на исследование возникновения коронавируса у летучих мышей, часть денег досталась институту вирусологии в китайском Ухане. Об этом сообщает Intercept со ссылкой на соответствующую документацию.

По данным издания, исследование направлено на изучение факторов, которые позволяют вирусу проникать в человеческую популяцию через животных.

Ранее китайские СМИ сообщили, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с замороженными полуфабрикатами из заграницы. Такое заявление сделали эксперты Центра по контролю и профилактики заболеваний КНР. Они также считают, что зараженные продукты могли быть привезены из Европы и Америки.

В Центре также предложили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверить эту версию.

Также американская разведка представила президенту США Джо Байдену результаты расследования происхождения коронавирусной инфекции. Спецслужбы намеревались ответить на вопрос, передался ли Sars-CoV-2 человеку от животного или же его создали в лаборатории в Ухане. Тем не менее, внятного ответа они дать не смогли.