Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в Ногинске

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), возбуждено после взрыва газа в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление помощника руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Анны Тертичной.

По ее словам, под завалами, предположительно, еще находятся люди.

Согласно информации «Интерфакс», в общей сложности пять человек удалось извлечь живыми из-под завалов девятиэтажки.

Отмечается, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вице-губернатору региона Евгению Хромушину, зампреда Роману Каратаеву и руководителю подмосковного МЧС Сергею Полетыкину отправиться на место происшествия. Также Воробьев поручил главе Богородского округа оказать всю необходимую помощь жильцам дома.

Ранее в подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких квартир. Взрыв бытового газа вызвал обрушение трех квартир на первом, втором, третьем и четвертом этажах, еще пять квартир были повреждены.

В экстренных службах уточнили, что здание по адресу городской округ Богородский, улица 28 июня, дом 9а девятиэтажное, а в результате взрыва также были выбиты стекла. Спасатели уже прибыли на место и начали разгребать завалы, сообщается о нескольких пострадавших в результате взрыва и обрушения.