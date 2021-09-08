Стала известна возможная причина взрыва в доме в Ногинске

К взрыву газа в девятиэтажном жилом доме в Московской области в Ногинске, предварительно, могла привести неисправность магистрального газового оборудования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Также могла быть неполадка у строительного баллона.

Как ранее уточнили в экстренных службах, здание по адресу городской округ Богородский, улица 28 июня, дом 9а девятиэтажное. В результате ЧП также были выбиты стекла. Из дома были эвакуированы свыше 170 человек.

К месту происшествия в Подмосковье прибыли спасатели и начали разгребать завалы. Выясняются обстоятельства взрыва. Главе городского округа Игорю Сухину поручили позаботиться о людях, живших в данном доме.

По данным РИА Новости, были спасены три человека, в том числе два ребенка. К месту происшествия были направлены спасатели Ногинского СЦ, Лидер и Центрспасса и кинологи. Сейчас привлечено более 60 человек и 24 единицы техники.

Известно, что к месту взрыва отправились вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.