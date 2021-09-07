Собянин высказался о динамике заболеваемости COVID-19 в ближайшие месяцы

Рост числа заболевших коронавирусом Москве возможен осенью и зимой, но нынешняя ситуация не вызывает опасений, считает столичный мэр Сергей Собянин.

«Много москвичей переболело, большое количество людей сделало прививку. Так что большой запас прочности [системы здравоохранения]. Главное, чтобы не появились новые штаммы, более заразные, более активные, чем предыдущие», — заявил градоначальник в интервью радио kp.ru.

Собянин напомнил, что в прошлом году пик заболеваемости коронавирусом в городе пришелся на декабрь, но как будет обстоять ситуация грядущей осенью и зимой — «сложно сказать». По его словам, сейчас власти столицы готовы к любому сценарию, и это очень важно.

Мэр посоветовал «не запугивать себя» и отметил, что постоянно держать город в «состоянии ожидания ужаса» нельзя.

Накануне эксперт ВОЗ завила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.