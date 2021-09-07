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На Урале учительница английского обозвала ребенка «какашкой»

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

На Урале учительница обозвала шестиклассников какашками из-за того, что ее назвали «Еленкой». Аудиозапись с гневным монологом опубликовало сообщество «Вконтакте» Alapaevsk News.

Елена Корнилова — завуч и учитель английского Верхнесинячихинской средней образовательной школы №2 Алапаевского района Свердловской области. На первой учебной ннеделе Корниловой не понравилось, что ученики шестого класса якобы называли ее «Еленкой», без отчества. Из-за этого педагог, начала публично оскорблять школьников и их родителей.

«Мне противно на вас смотреть! Я ничего понять не могу, у меня отчества, что ли нет? Я что тебе, сестра, подруганка? Кто тут свой свой рот поганый разевает?.. Имя мое красивое, пожалуйста, своими погаными языками больше не произносите, иначе мы будем разговаривать не здесь, а у директора», — сказала детям учительница.

Корнилова считает – шестиклассники и их родители «позорные», у одного из школьников «рот поганый» и он вырастит «какашкой» — и вообще она хотела «срать на дисциплину класса».

По факту случившегося направлены заявление в прокуратуру, в Министерство образование и Уполномоченному по правам ребенка.

Ранее сообщалось, что алтайский школьник поджег друга за негостеприимность.

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