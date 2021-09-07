В США кот стал популярным после того, как поднес кольца на свадьбе

В сети распространились фотографии кота, который подносил кольца на американской свадьбе. Снимок опубликовал американский журналист Ричрад Ларсон в своем Twitter.
На снимке питомец одет в костюм с бабочкой и сидит в специальной коляске-переноске, украшенной цветами. По словам журналиста, который сопровождал его, кот подносил кольца молодоженам.
Пользователи Twitter отметили важный вид кота: по их словам, он он выглядит как главное действующее лицо церемонии и понимает это. При этом Ларсон уточнил, что коту было скучно на самой церемонии, зато его порадовало внимание к себе до и после нее.
Speak meow or forever hold your peace… pic.twitter.com/Y8x6Kr9JWC— Sarah (@cookiepusher) September 5, 2021
The villain, arriving to the mysterious party he secretly invited the heroes to: Ny'ello pic.twitter.com/6Y18YRMeAB— RIZE | SkreamnRedSkull (@SkreamnR3dSkull) September 5, 2021