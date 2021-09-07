Телеведущий Дмитрий Киселев попал в больницу с COVID-19

Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 24» Дмитрий Киселев был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Первым симптомом был сухой кашель, затем поднялась до 38 градусов температура, и стало тяжело дышать, отмечает Mash.

В публикации утверждается, что ПЦР-тест не показал положительный результат, и Киселев работал, пока не развилась двусторонняя пневмония — у него поражено от 25% до 50% легких.

Состояние телеведущего врачи оценивают как средней тяжести.