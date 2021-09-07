Минтруд анонсировал сокращение списка запрещенных для женщин профессий

Министерство труда и соцзащиты сократит перечень профессий, не рекомендованных для женщин, по мере развития технологий. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Вовченко, передает РИА «Новости».

По его словам, Минтруд рассчитывает продолжить совершенствовать документ с точки зрения формулировок, чтобы в нем говорилось не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, доступных для представительниц «прекрасного пола».

«Ведь в некоторых случаях идентичные работы могут выполняться в разных условиях – необходимо уточнять перечень так, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин», — подчеркнул Вовченко.

В начале августа Минтруд уже сократил соответствующий перечень. Тогда из списка убрали авиационного механика и инженера, занимающегося техническим обслуживанием самолетов и вертолетов.

В апреле текущего года депутат Госдумы Оксана Пушкина потребовала отменить список запрещенных для женщин профессий как «анахронизм» и «дискриминацию».