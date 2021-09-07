Канцлер Австрии Курц объявил об окончании пандемии для полностью привитых граждан

В Австрии пандемия коронавируса объявлена завершенной для полностью привитых граждан. Об этом сообщил канцлер Себастьян Курц, его слова приводит австрийский телеканал ORF.

Курц уточнил, что окончание пандемии не означает исчезновение коронавируса. Кроме того, он пообещал соотечественникам, которые вакцинировались, что для них новых локдаунов не будет.

При этом канцлер признал что те граждане, кто решил не делать прививку, должны быть готовы к ограничениям в ежедневной жизни.

«Если вы не вакцинированы, то в какой-то момент вы заразитесь», — напомнил Курц.

Ранее власти Австрии приняли решение ослабить ограничения по коронавируса из-за положительной динамики заболеваемости. Так, с 1 июля открылись ночные клубы. В то же время будут сохраняться ограничения на количество людей: внутрь будут пускать не более 75% от максимума. Кроме того, посетителям нужно будет показать отрицательный тест на коронавирус.

С июля в общественных местах людям разрешено носить обычные маски вместо масок FFP2. Также отменяется комендантский час.