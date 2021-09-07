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Жителя Тюмени задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины

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РИА «Новости»

В Тюмени задержали мужчину, совершившего изнасилование и убийство 19 лет назад — в 2002 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Тюменской области.

Преступление удалось раскрыть благодаря ДНК-материалам преступника, которые хранились в базе данных осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, и показаниям самого подозреваемого.

Согласно информации следствия, 12 сентября 2002 года на улице Тарская в Тюмени было найдено тело женщины с множественными ножевыми ранениями головы и грудной клетки. При осмотре тела судмедэксперты нашли биологический материал предполагаемого убийцы. Тогда раскрыть преступление не удалось.

Спустя 19 лет следователи выяснили, что преступление совершил местный житель 1976 года рождения. Ранее он уже был лишен свободы за убийство другого человека.

На допросе тюменец признался, что случайно познакомился со своей будущей жертвой, пригласил ее к себе домой и там изнасиловал. Когда она заявила, что обратится в полицию, мужчина, предложив проводить ее до дома, вышел с ней на улицу, завел в безлюдное место и несколько раз ударил ножом в шею, лицо и грудь. Женщина погибла на месте.

Мужчина заключен под стражу, помимо убийства в отношении него возбуждено дело об изнасиловании.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании и избиении пенсионерки.

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