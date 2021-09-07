В НИИ «Микроб» оценили вероятность распространения в России вируса нипах

Риск распространения болезни, вызванной вирусом нипах, который был обнаружен у летучих мышей в Индии, на территории России практически отсутствует. Об этом заявили в Российском научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».

В научном центре подчеркнули, что мероприятия по санитарной охране российской территории в настоящее время позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Кроме того, пока в России случаи заболевания не регистрировались.

В НИИ «Микроб» пояснили, что источником вируса нипах могут быть животные и больные люди, передача от человека человеку, как правило, происходит только при очень тесном контакте.

При этом вакцин или лекарственных средств против нового вируса пока не создано, больным назначается симптоматическая терапия.

Ранее сообщалось, что в Индии от вируса нипах умер ребенок.