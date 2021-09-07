Сенатор Рязанский призвал принудительно кастрировать педофилов

За тяжкие преступления против детей необходимо вводить пожизненное заключение, педофилов следует подвергать обязательной принудительной химической кастрации, чтобы обезопасить несовершеннолетних, заявил РИА «Новости» во вторник первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Если листать в интернете региональную повестку о преступлениях против детей, становится просто страшно»,— сказал сенатор.

Рязанский напомнил, что тема ужесточения наказания за преступления против несовершеннолетних неоднократно поднималась в парламенте, готовились законодательные инициативы.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, комментируя «Газете.Ru» убийство двух 10-летних школьниц в Киселевске мужчиной, ранее судимым за педофилию, заявил, что в России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов, несмотря на позицию Совета Европы.

По словам депутата, решение об отмене моратория на смертную казнь в России будет зависеть от нового состава Государственной думы.

Сегодня, 7 сентября, Следственный комитет России подтвердил, что в городе Киселевск в Кемеровской области нашли тела двух десятилетних школьниц, которые пропали накануне.

По сообщениям СМИ, подозреваемый в похищении детей Виктор Пестерников задержан. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девочек и показал место, где было совершено преступление. Там обнаружили тела школьниц.

В СК уточнили, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних).