Подозреваемые в совершении диверсии на газопроводе в Крыму дали признательные показания

Задержанные по подозрению в совершении диверсии на газопроводе в Крыму дали признательные показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео допроса, обнародованное ФСБ.

«Мы пошли вдвоем к трубе. Я взял нож и выкопал ямку глубиной 15 см, взрывное устройство было на уровне земли. Мы его присылали землей и уехали», — рассказал один из мужчин.

По его словам, бомба должна была активизироваться в течение 4-5 часов. В полдень ему позвонил заказчик по имени Саид и сказал, что устройство сработало.

Задержанный рассказал, что познакомился с неким Саидом, чья фамилия не приводится, в Херсоне, куда прибыл на рейсовом автобусе. По словам подозреваемого, другой мужчина по имени Сергей предложил ему и его напарнику подорвать газовую трубу в Перевальном, им показали взрывное устройство и рассказали, как им пользоваться.

Фигурант признался, что им передали устройство, спрятанное внутри сыра, некоторое время бомба хранилась в гараже в старой хлебнице.

Ранее ФСБ назвала разведку минобороны Украины организатором диверсии на газопроводе в Крыму.

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело после того, как стало известно, что неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем. Причастные в совершении преступления были объявлены в розыск.

В понедельник, 6 сентября, суд арестовал до 4 ноября двух подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму и подозреваемого в пособничестве данному преступлению — заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Наримана Джелялова.