Подозреваемый в похищении девочек в Киселевске сознался в их убийстве

Подозреваемый в похищении девочек в Киселевске Виктор Пестерников задержан, сообщает Life.ru.

Мужчина признался в изнасиловании и убийстве школьниц, его везут на допрос в полицию. Он сам показал место убийства детей, их тела нашли.

Ранее сообщалось, что установлена личность предполагаемого подозреваемого в похищении двух 10-летних школьниц в городе Киселевск, 41-летнего Виктора Пестерникова. Он отбывал срок по статье «Насильственные действия сексуального характера». Мужчина освободился из колонии два года назад и с тех пор неоднократно нарушал административный надзор.

6 сентября около восьми часов утра две 10-летние девочки отправились в школу и не вернулись домой. Школьниц последний раз видели в продуктовом магазине вместе с Пестерниковым, который покупал им сладости, а позднее ушел с ними в сторону гаражей.

Также сообщалось, что для поисков пропавших девочек в Кемеровской области поднят весь личный состав органов внутренних дел.