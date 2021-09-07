В Индии выявили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек

Министр здравоохранения штата Керала в Индии Вина Джордж заявила, что у 11 жителей региона выявлены симптомы смертельно опасного вируса Nipah. Об этом она сообщила NDTV.

По данным телеканала, переносчиками вируса являются фруктовые летучие мыши. Он может стать причиной лихорадки, боли в мышцах, головной боли и тошноты. До этого в Индии уже были вспышки вируса Nipah, во время последнего всплеска заболеваемости около 90% заболевших умерли.

Ранее биолог, член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов прокомментировал сообщения о выявленном в Индии у летучих мышей вирусе Nipah (также NiV), который может передаваться людям.

По его словам, этот вирус может передаваться через слюну животных, которая остается на плодах фруктовых деревьев. Отмечая риск новой пандемии, биолог отмечает, что у «нипаха» должны быть свойства, схожие с коронавирусом — способность быстро распространяться среди людей.