Опрос: свыше половины российских работников могут столкнуться с депрессией после отпуска

Более половины соотечественников могут наблюдать у себя депрессию, когда возвращаются в рабочие будни после отпуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, устроенный центром «Зарплата.ру».

Чаще всего на ухудшение психологического состояния жалуются женщины от 24 до 35 лет.

«51% россиян сталкиваются с депрессией, возвращаясь домой с отдыха. Наиболее болезненно этот момент воспринимают женщины в возрасте 24-35 лет — в этой категории постотпускной хандре подвержен 61% респонденток», — показали итоги опроса.

Также выяснилось, что лишь 38% мужчин вышеназванной возрастной группы могут испытывать аналогичные чувства после отдыха.

В качестве причин, почему работники испытывают депрессию, они называют нежелание снова трудиться, большое число нерешенных задач, неустроенность российских городов. Также влияют на настроение россиян надвигающиеся холода.

Для того чтобы справиться с постотпускной меланхолией, советуется длительный сон (42% респондентов). Преодолеть трудности на работе помогут встречи с друзьями — 24% опрошенных выбрали такой способ.

Исследование организовали с 20 по 24 августа во всех регионах России. Отвечали 1 994 человека возрастом от 18 до 55 лет.

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