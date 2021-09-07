Двух 10-летних школьниц ищут в Кемеровской области

Две десятилетние ученицы отправились в школу в Киселевске Кемеровской области и не пришли домой. К поискам девочек приступили полицейские, сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

Как уточнили в МВД, школьницы покинули дом 6 сентября в районе 8.00 по местному времени.

Девочки родились 22.12.2010 года и 27.11.2010 года.

Правоохранители попросили всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8-(38464)-2-19-35, 2-37-30 или «02».

В настоящий момент неизвестно, где могут находиться дети и как они себя чувствуют.

Ранее под Тюменью был найден пропавший при странных обстоятельствах подросток. Выяснилось, что мальчик, отдыхая с друзьями в палатке, пошел собирать малину и заблудился. Несколько дней он ходил по лесу, питался ягодами и пил воду через футболку.

Также в Приморье на озере Ханка пропали супруги, их ребенка нашли в лодке.