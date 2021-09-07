Четыре человека погибли в результате перестрелки в Мексике

Четыре предполагаемых члена преступной группировки погибли в штате Сонора в Мексике. Об этом сообщается на сайте журналиста Alonso Herrera Trejo.

По предварительным данным, произошла перестрелка с участием полицейских.

«Операция на севере Соноры продолжается, задействован красный код. Правительственные силы безопасности усилили противодействие местной преступной группе», — уточнили в министерстве общественной безопасности штата.

Огнестрельные ранения также получили двое сотрудников правоохранительных органов.

Местные власти попросили людей соблюдать осторожность на данной дороге, где произошла стрельба, так как вооруженные люди угоняли машины в том районе.

Ранее мужчина застрелил четырех человек во Флориде, включая младенца.