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В Крыму не планируют запрашивать отрицательные ПЦР-тесты при заселении в гостиницы

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Alexey Pavlishak/Reuters

Правительство Крыма пока не планирует вводить новые ограничения для туристического сектора из-за пандемии COVID-19. Как заявил «Известиям» министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, даже не будет требования об обязательном отрицательном ПЦР-тесте при заселении.

«Внедрять дополнительные ограничения на данный момент не планируется. Но в санаториях при заселении <…> необходимо предъявлять справки об отсутствии контактов с инфекционными больными», — уточнил министр.

По словам Волченко, для гостиниц, а также пансионатов, справки об отсутствии коронавируса или ПЦР-тесты не понадобится всем, кто приезжает на отдых.

«Каждое средство размещения имеет право вводить свои требования», обратил внимание он.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Крым побил рекорд за постсоветский период. По информации главы республики, именно за летний период текущего года отдохнули более 5,2 млн туристов.

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