Гражданин Узбекистана обманом выманил 23 млн рублей у трех москвичек

Гражданин Узбекистана Нодиржон Рахманов создал в Москве подпольный гарем и обманом выманил у жительниц столицы около 23 миллионов рублей, сообщает сайт kp.ru.

Рахманова, который на сайтах знакомств представлялся Евгением Халюто, обвиняют в мошенничестве. Вместе со своей супругой Ольгой, Рахманов смог заработать 23 миллиона 803 тысячи рублей, выманив их у трех москвичек, с которыми он знакомился, заводил романтические отношения, а потом просил занять ему деньги под различными предлогами.

С двумя женщинами Рахманов вел отношения параллельно, а еще одну свою жертву он заставил пойти на уголовно наказуемое преступление — женщина для Рахмонова украла из кассы выручку фирмы, в которой она работала бухгалтером.

В мошеннической схеме своего супруга Ольга Рахманова исполняла роль стороннего лица, чаще всего — сестры или девушки его сына. Ольге пострадавшие женщины перечисляли деньги, которые Рахманов выманивал у своих жертв.

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