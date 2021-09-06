Священнику запретили службы после обращения к патриарху Кириллу с просьбой раскрыть доходы

Иерею Роману Степанову, который на своем YouTube-канале призвал патриарха Кирилла раскрыть информацию о своих доходах, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий (Антонов) запретил вести богослужения, сообщает сайт Чувашской митрополии.

«Со скорбью констатирую, что многократные увещания и попытки оказать Вам духовную помощь, в которой Вы, вследствие допущенных Вами тяжелых нравственных падений, безусловно, нуждаетесь, были отвергнуты Вами. Спасительному пути покаяния Вы предпочли избрать стремление к публичной популярности, променяв бесценный дар священства на пересилившие все прочие немощи тщеславие и гордыню», — написано в указе.

Митрополит Савватий приказал Степанову отправиться в Свято-Троицкий мужской монастырь в Чебоксарах, где иерей будет выполнять обязанности псаломщика. В случае отказа Степанова принять решение церковного суда ему угрожают лишением сана.

Ранее патриарх Кирилл принял решение о лишении сана протодиакона Кураева.