Пользователь YouTube нашел на Google-карте огромную просьбу о помощи

Пользователь YouTube под ником MrMBB333 нашел на Google-карте огромную просьбу о помощи, начерченную на песке в пустыне к югу от Иордании.

Блогер утверждает, что во время обследования Google-карты он нашел огромную надпись, сделанную на песке — SOS Stranded, что в переводе с английского означает «Помогите. Застрял». Чуть ниже на скриншоте можно разглядеть слово No, «Нет».

MrMBB333 в своем видео отметил, что по его расчетам размер надписей составляет около 46 метров в длину и около восьми метров в ширину. Таким образом, отмечает блогер, увидеть эту надпись возможно только с высоты, на которой летают самолеты.

Блогер указал координаты находки на Google-карте — 29.772778, 36.231667.

В комментариях под видеороликом пользователи YouTube высказали несколько предположений о происхождении надписей — по одной из теорий, их оставили солдаты, которые могли заблудиться во время проведения боевых учений.

Ранее в марте 2021 года The Guardian обнаружила на Google-картах свыше 150 антисемитских «отзывов».