Суд в Белоруссии продлил арест россиянину Дудникову на два месяца

Суд в Белоруссии продлил арест россиянину Егору Дудникову, который подозревается в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, еще на два месяца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Дудникова задержали в Белоруссии 5 мая. По вменяемой россиянину статье ему грозит до трех лет лишения свободы. В июле 20-летний Егор Дудников написал явку с повинной и полностью признал свою вину.

Ранее в российском посольстве в Минске подтвердили задержание гражданки РФ в Бресте Ирины Викхольм, обвиняемой в клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В настоящее время в Белоруссии под домашним арестом находится россиянка София Сапега. Ее обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Она была задержана 23 мая вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем при экстренной посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, который следовал из Афин в Вильнюс. Инцидент вызвал международный скандал.