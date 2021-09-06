Отец зачисленной в МГУ девятилетней девочки опроверг обвинения в оскорблении студентов

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, зачисленной на психологический факультет Московского государственного университета (МГУ), отверг обвинения в том, что под чужим мнением зарегистрировался в студенческом чате. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

Евгений Тепляков опроверг информацию о том, что якобы писал «хамские» сообщения под ником Петр Иванов в ответ пользователям студенческой группы. По его словам, эта ситуация связана с телеведущей Ксенией Собчак. Тепляков считает, что именно она распространила данную информацию из мести за его отказ участвовать в ее программе.

«Она, судя по всему, обиделась, потому что нас звали на передачу «Док-Ток» (программа на Первом канале с Ксенией Собчак и Александром Гордоном. — прим. ред.), нам предлагали 200 тыс. рублей, неоднократно на протяжении месяца пытались нас туда позвать, но мы не пошли, и, наверное, она на нас обиделась», — заявил мужчина.

Он подчеркнул, что еще вчера его семья отказалась от участия в шоу, а на следующий день уже появились скрины с перепиской.

Ранее в Telegram-канале «Осторожно, новости» появилась информация о том, что некий Петр Иванов, представившись отцом девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой, в закрытых чатах и группах вуза начал грубить в переписке с собеседниками.

Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс в возрасте восьми лет. Она подала документы в МГУ, однако не прошла на бюджетное отделение психологического факультета. Тогда отец девочки заявил, что готов оплатить обучение дочери. 1 сентября девочка получила студенческий билет.

Ранее Алиса рассказала, что планирует закончить факультет в возрастет 11-ти лет.