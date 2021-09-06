В Минтруде назвали самые травмоопасные отрасли

Первый замглавы Министерства труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко назвал три наиболее травмоопасные отрасли, сообщает ТАСС.

«Самые травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма, — это строительство и транспорт. Ну и, естественно, это добыча полезных ископаемых», — заявил он на Всероссийской неделе охраны труда.

При этом Вовченко добавил, что в настоящее время сохраняется тенденция по снижению травматизма на производстве.

VI Всероссийская неделя охраны труда проходит 6–9 сентября в сочинском парке науки и искусства «Сириус».

Ранее сообщалось, что Минтруд сократил список запрещенных для женщин профессий.

По новым правилам, теперь женщины могут управлять самосвалами, тракторами, работать матросами, шкиперами, боцманами. Однако под запретом остаются многие другие отрасли, например женщин не берут на химические производства, подземные горные работы, добычу нефти и газа.