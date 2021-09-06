Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Панджшерские ополченцы заявили, что переходит к партизанской войне против талибов* 15:31
Голикова рассказала, к чему приведет отмена МРОТ 15:30
Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов 1 октября 15:23
Актер Баринов: для сборной России ничья с Мальтой станет катастрофой 15:22
Суд арестовал задержанных в Ингушетии сторонников ИГ* 15:19
Федор Емельяненко поступает в российский вуз 15:14
Владельцам Xiaomi запретят установку сторонних приложений 15:13
Лавров заявил о начале работы «Северного потока — 2»... 15:12
В Раде выступили против переименования Украины в «Русь-Украину» 15:07
Лавров: Россия готова участвовать в церемонии объявления нового правительства... 15:05

В Минтруде назвали самые травмоопасные отрасли

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Первый замглавы Министерства труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко назвал три наиболее травмоопасные отрасли, сообщает ТАСС.

«Самые травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма, — это строительство и транспорт. Ну и, естественно, это добыча полезных ископаемых», — заявил он на Всероссийской неделе охраны труда.

При этом Вовченко добавил, что в настоящее время сохраняется тенденция по снижению травматизма на производстве.

VI Всероссийская неделя охраны труда проходит 6–9 сентября в сочинском парке науки и искусства «Сириус».

Ранее сообщалось, что Минтруд сократил список запрещенных для женщин профессий.

По новым правилам, теперь женщины могут управлять самосвалами, тракторами, работать матросами, шкиперами, боцманами. Однако под запретом остаются многие другие отрасли, например женщин не берут на химические производства, подземные горные работы, добычу нефти и газа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Заговор и иные действия. За что осудили лидеров белорусского протеста
Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии
Умер свидетель G9O81, названа дата вынесения вердикта — что произошло в деле MH17
Судья Стинхейс назвал причину смерти свидетеля по делу о крушении рейса MH17
Талибы* опять объявили о захвате Панджшера. Силы сопротивления это опровергают
В «Талибане*» заявили о завершении военных действий в Афганистане
Лавров заявил о начале работы «Северного потока — 2» в ближайшие дни
Синоптик объявил о приходе «бабьего лета» в Москву
В Раде выступили против переименования Украины в «Русь-Украину»
Голикова объяснила низкую продолжительность жизни в России
Новости и материалы
Панджшерские ополченцы заявили, что переходит к партизанской войне против талибов*
Голикова рассказала, к чему приведет отмена МРОТ
Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов 1 октября
Актер Баринов: для сборной России ничья с Мальтой станет катастрофой
Суд арестовал задержанных в Ингушетии сторонников ИГ*
Федор Емельяненко поступает в российский вуз
Владельцам Xiaomi запретят установку сторонних приложений
Лавров: Россия готова участвовать в церемонии объявления нового правительства Афганистана
Лидер афганских ополченцев Масуд обвинил талибов* в гибели членов его семьи
Булыкин — о матче с Мальтой: таких соперников нужно обыгрывать
Лавров ответил на вопрос о связи интеллекта и очков
Филипп Киркоров закрыл многомиллионный бизнес
Wildberries начал продавать безрецептурные лекарства
Володин заявил, что Россия не выдержит еще одной революции
Хореограф Папунаишвили рассказал об экстренной госпитализации
Баринов — о невыезде Камано из Гвинеи: африканские перевороты – большая беда
Windows 11 не поддерживает популярные игры
«Союзмультфильм» покажет полнометражное «Простоквашино»
Все новости
«Вопиющий случай»: реакция на остановку матча Аргентины и Бразилии
Полиция Бразилии не будет депортировать футболистов сборной Аргентины
Замедляет сперматозоиды: как коронавирус бьет по мужскому здоровью
Андрологи рассказали, как коронавирус портит качество спермы
Ноль эмоций: как алкоголь делает мужчин агрессивными
Ученые: алкоголь лишает мужчин способности распознавать эмоции
«Пропагандировали террористическую идеологию среди граждан РФ»
В ФСБ заявили о задержании сторонников ИГ*, готовивших теракты в Ингушетии
Вашингтон призвал Москву освободить крымских татар
США требуют освободить крымчан, задержанных в Симферополе
Биткоин пробил $50 тысяч, но надолго ли?
Как новые тренды будут двигать рынок криптовалюты этой осенью
От охранника в морге до летучей мыши: лучшие роли Майкла Китона
Пора выйти из токсичных отношений с алгоритмами ИТ-гигантов
Пора выйти из токсичных отношений с алгоритмами ИТ-гигантов
«Бояться этого не нужно»: какой должна стать Сибирь по плану Шойгу
Шойгу рассказал, где можно построить новые промышленные центры в Сибири
Детское ожирение разрешили лечить операцией
Диетолог — о хирургическом вмешательстве при лечении детей с лишним весом
«Из калькулятора не утекут мои личные данные»
Интервью с Арсением Щельциным — техноэкспертом, ставшим мемом
«У России нет оснований подчиняться чьему бы то ни было диктату»
Интервью Григория Карасина об особенностях российской дипломатии
«Я чувствовал, как шагаю по облакам»: как советский летчик сбежал в Японию
45 лет побегу летчика Беленко из СССР на истребителе МиГ-25
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях