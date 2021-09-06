В Госдуме предложили вернуть сезонный переход на зимнее и летнее время

Депутат Госдумы, глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев заявил, что в России необходимо вернуть переход на зимнее и летнее время.

«Если переводить время сначала на час назад, потом на час вперед, мы будем существовать со всем миром синхронно. При существующей модели мы не получили какой-то экономический эффект. Скорее, проявляем свою самостоятельность и суверенность. Даже в такой мелочи, как перевод часов», — рассказал он URA.RU.

Жигарев считает, что возращение перевода времени россияне оценили бы положительно.

В России отменили сезонный перевод часов с летнего на зимнее время в 2011 году. В 2014 году страна перешла на зимнее время в течение всего года.