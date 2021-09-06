Пропавший под Астраханью катер с семью пассажирами нашли в Дагестане

Катер, потерявшийся в Каспийском море, найден в Дагестане. Об этом журналистам сообщил представитель ГУ МЧС России по Астраханской области, передает РИА «Новости».

«По состоянию на 8.00 катер «Корвет-750А» и семь человек обнаружены сотрудниками пограничного управления в районе западной оконечности острова Тюлений, Республика Дагестан. В медицинской помощи не нуждаются», — сказал он.

Ранее сообщалось, что катер вышел из порта Оля в Астраханской области и направился в порт Махачкалы. Вскоре после того, как судно зашло в Каспийское море, с ним была потеряна связь.

В МЧС по Астраханской области уточнили, что последний раз родственники говорили с пассажирами 31 августа. Катер называется «Корвет-750-А», добавили в ведомстве.

После того, как стало известно об исчезновении судна, Следственный комитет начал проверку инцидента. Спасатели задействовали авиацию в поисках катера в Каспийском море.