Госдеп США потребовал освободить подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму

Госдепартамент США потребовал российские власти освободить пятерых подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс».

Один из задержанных — первый заместитель главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Нариман Джелялов.

В США считают, что данное задержание связано с «политически мотивированными рейдами» России против меджлисов, которые в 2014 году выступили против присоединения Крыма к РФ.

Также в заявлении говорится, что американская сторона во время «Крымской платформы» подтвердила, что Крым — это Украина.

По словам адвоката Джелялова Эмине Авамилевой, ее подзащитного подозревают по двум статьям УК РФ: «диверсия» и «пособничество» в рамках дела о повреждении газопровода.

23 августа управление МВД по Крыму сообщило, что неизвестные повредили газопровод в районе села Перевальное. Спустя две недели стало известно, что по этому факту возбуждено уголовное дело. 3-4 сентября в республике прошли обыски, после которых помимо Джелялова были задержаны четыре человека.