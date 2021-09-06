К поискам катера в Каспийском море привлекли авиацию

Спасатели задействовали авиацию в поисках катера в Каспийском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее агентству подтвердили в Росморречфлоте, что на борту пропавшего судна находятся трое детей, самому маленькому из которых 8 месяцев, и четверо взрослых.

До этого ТАСС сообщил со ссылкой на Росморречфлот, что последнюю попытку выйти на связь катер предпринял 5 сентября в 14.00. Тогда было установлено, что он находится в районе острова Тюлений.

Катер вышел из порта Оля в Астраханской области и направился в порт Махачкалы. Вскоре после того, как судно зашло в Каспийское море, с ним была потеряна связь.

В МЧС по Астраханской области уточнили, что последний раз родственники говорили с пассажирами 31 августа. Катер называется «Корвет-750-А», добавили в ведомстве.

После того, как стало известно об исчезновении судна, Следственный комитет начал проверку инцидента.