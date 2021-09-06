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Юрист напомнил о наказании за подглядывание в чужие окна

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Depositphotos

Систематическое подглядывание в окна расценивается как вторжение в частную жизнь — правонарушение карается крупным штрафом или даже уголовной ответственностью. Об этом РИА Недвижимость рассказал ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков.

Эксперт уточнил, что абсолютно все, что находится и происходит внутри жилого помещения, попадает под понятие «частная жизнь», а ответственность предусмотрена не только за распространение, но и за сбор сведений о человеке без его согласия.

«Наказание может варьироваться от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — сказал Хохолков.

Юрист уточнил, что главный предмет доказывания в таких делах – намеренность наблюдения. Так, если человек мельком заглянул в ваше окно, ища что-то глазами, с этим можно смириться, но сложно игнорировать того, кто пристально наблюдает за вами.

Зафиксировать наблюдение за собой не всегда легко — можно попробовать снимать нарушителя частной жизни, но это может его отпугнуть или он может сделать вид, что занят другими делами.

«Или уже по факту публикации фото - тогда можно будет установить распространителя приватной информации и привлечь его к ответственности за распространение сведений о частной жизни без согласия. К сожалению, это работает постфактум», — объяснил эксперт.

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