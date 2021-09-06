В Москве арендаторы выбросили диван вместе с «заначкой» хозяйки в 300 тыс. рублей

Хозяйка квартиры в престижном районе Москвы лишилась 300 тыс. рублей — арендаторы выбросили старый диван, в котором хранились сбережения. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратилась одна из совладельцев квартиры на Проспекте мира. По ее словам, арендаторы, которые снимали часть жилплощади у другого собственника, выбросили ее старый диван, чтобы поменять на новый. В этом диване 52-летняя женщина хранила около 300 тысяч рублей», — заявил источник.

По его данным, хозяйка узнала, что мебель выбросили, спустя несколько часов. Она сразу же отправилась на мусорку искать деньги, но потерпела неудачу.

По факту случившегося проводится проверка.

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