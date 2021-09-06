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В Москве арендаторы выбросили диван вместе с «заначкой» хозяйки в 300 тыс. рублей

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Хозяйка квартиры в престижном районе Москвы лишилась 300 тыс. рублей — арендаторы выбросили старый диван, в котором хранились сбережения. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратилась одна из совладельцев квартиры на Проспекте мира. По ее словам, арендаторы, которые снимали часть жилплощади у другого собственника, выбросили ее старый диван, чтобы поменять на новый. В этом диване 52-летняя женщина хранила около 300 тысяч рублей», — заявил источник.

По его данным, хозяйка узнала, что мебель выбросили, спустя несколько часов. Она сразу же отправилась на мусорку искать деньги, но потерпела неудачу.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее стало известно, что лжеэкстрасенс провела «ритуал» и выманила деньги и украшения у пенсионерки из Екатеринбурга — так женщина лишилась всех сбережений.

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