В Ростове-на-Дону задержали боровшегося с коррупцией полицейского за взятку в 1 млн рублей

Сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ростовской области был задержан по подозрению в вымогательстве взятки в 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА «новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее ТАСС написал, что в отношении ростовского полицейского, специализирующегося на борьбе с коррупцией, проводится служебная проверка, и его уже отстранили от службы.

«В случае если его вина будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сказали в пресс-службе ростовского МВД.

Сотрудник полиции требовал взятку у представителя одной из коммерческих структур, уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее в Москве раскрыли преступную схему в сфере ритуальных услуг. Сотрудники дежурных частей отделов столичного МВД по районам Нагорный и Северное Измайлово получали деньги от ритуального агентства, предоставляя данные о вызовах полицейских по фактам смертей горожан.