В Адыгее женщина и двое детей стали жертвами большого ДТП

Авария, в которую попали пять легковых автомобилей и грузовик на федеральной трассе Краснодар — Верхнебаканский в районе адыгейского поселка городского типа Энем унесла жизни женщины и двоих детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Черноморье».

«Произошло лобовое столкновение двух автомобилей: водитель легкового автомобиля Hyundai не справилась с управлением и допустила выезд на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Камаз», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что погибли водитель Hyundai и два несовершеннолетних пассажира. Детям было 12 и 14 лет.

Ранее три автомобиля и автобус столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области: пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

До этого в Ростовской области на дороге между Сальском и поселком Гигант произошло ДТП, в котором погибли шесть человек, включая двое детей — подросток 12 лет и ребенок, которому было 1 год и 9 месяцев.