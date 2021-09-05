Большинство москвичей высказались против переноса столицы

Большинство москвичей против переноса столицы России в другой город, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

«69% москвичей против переноса столицы в другой город», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

При этом мужчины вдвое чаще женщин высказывались за то, чтобы столицей стал другой город: 27% и 12% соответственно. Кроме того, идею переноса поддерживают 21% респондентов старше 45 лет, среди молодежи до 24 лет таких только 13%.

«Работы людям не останется, крупные и стабильные работодатели при переносе столицы уедут», «Необходимо перенести столицу в другой город, поскольку ресурсы в Москве истощены, перенаселенность, хамство только ужесточилось, а чем дальше от Москвы, тем люди проще и человечнее», приводит SuperJob комментарии опрошенных.

Ранее агентство «РИА Новости» сообщало, что глава ВЭБа Игорь Шувалов, выступая на марафоне «Новое знание», заявил, что перенос столицы из Москвы не приведет к изменению города: ему в любом случае хватит сил для развития.