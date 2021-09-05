США предупредили о приближении урагана опаснее «Иды»

К Северной Америке приближается ураган «Ларри», который может по своей мощи превзойти ураган «Ида», недавно обрушившийся на США. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на метеорологов Accuweather.

Сейчас «Ларри» присвоена третья категория опасности. Однако вскоре он может усилиться до четвертой категории со скоростью ветра свыше 150 миль в час, считают ученые.

Однако метеорологи прогнозируют, что шторм пройдет воды Атлантики, приблизится к Бермудским островам и к Северной Америке, но, вероятнее всего, пройдет мимо США.

Отмечается, что большая часть восточного побережья Соединенных Штатов при этом ощутит на себе воздействие урагана: к середине недели на эту территорию могут обрушиться сильные волны.

29 августа ураган «Ида» обрушился на штат Луизиана и после перекинулся на Нью-Йорк. По оценкам синоптиков, в городе выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе чрезвычайное положение.

По словам официальных лиц, по меньшей мере 25 человек погибли в Нью-Джерси и 18 утонули в штате Нью-Йорк в результате урагана.