Грузовик сбил женщину с коляской на северо-западе Москвы

Грузовой автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Москве, сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел на Митинской улице.

«На месте работают оперативные службы. Информация о произошедшем уточняется», — говорится в сообщении.

В департаменте также сообщили, что занято движение по одной из полос в обоих направлениях.

Полторы недели назад сотрудник ГИБДД на служебной машине сбил девочку на Алтуфьевском шоссе. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. В результате инцидента она была госпитализирована.

До этого в результате наезда мотоциклиста на пешеходном переходе в Москве погибла женщина. Она была на восьмом месяце беременности. Водитель въехал в пешеходов на полной скорости, от чего она скончалась на месте. Вторая женщина, 64-летняя Станислава Ковтун-Заводовская, была госпитализирована.