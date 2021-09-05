Талибы* обязали студенток носить никабы

Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) обязали женщин, посещающих вузы страны, во время занятий носить никаб. Об этом сообщает The Straits Times.

В длинном документе, выпущенном управлением образования «Талибана», представители движения приказали, чтобы студенткам преподавали только женщины. В случае, если сделать это невозможно, то их могут заменить «старики» с хорошей репутацией.

«Университеты обязаны набирать женщин-преподавателей для обучения студенток в зависимости от их возможностей», — говорится в публикации.

Кроме никаба (головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз), женщинам в университетах предписывается носить халаты абая.

Ранее представитель движения «Талибан» Сухейль Шахин заявил, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе, и отметил, что США не должны пытаться изменить культуру страны.

Шахин отметил, что «права женщин будут соблюдаться и у них не возникнет проблем с получением образования или возможностью работать».

При этом Афганистан и США не должны пытаться влиять на культуру друг друга. Представитель талибов подчеркнул, что «слова Штатов о том, что «женщины без хиджаба должны иметь доступ к образованию — это попытка изменить культуру».