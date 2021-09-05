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Первый президент Украины улетел в Германию на реабилитацию

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

Блогер и телеведущий Сергей Поярков рассказал, что первый президент Украины Леонид Кравчук отправился на реабилитацию в Германию. Об этом сообщает «Обозреватель».

Поярков, находящийся на лечении в Киевском центре сердца, рассказал, что Кравчук совсем недавно лежал неподалеку от его палаты.

«Он поехал в Германию на реабилитацию», — рассказал телеведущий.

Мужчина отметил, что оперативное вмешательство проводил кардиохирург Борис Тодуров. Его он назвал «гением украинской медицины», которого «слушаются все, в том числе и президенты, министры, депутаты и даже сумасшедшие украинские художники».

В публикации отмечается, что Кравчук не может отойти после проведенной в июне операции, некоторое время политик был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что первый президент Украины Леонид Кравчук пропустит заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за операции на сердце.

Он отметил, что «Леонид Макарович находится сейчас в сложном периоде реабилитации».

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