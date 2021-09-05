Врач рассказала о требующем обращения в больницу опасном симптоме

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Ольга Драпкина рассказала, что появление боли при вдыхании холодного воздуха может быть признаком развития у человека сердечных заболеваний. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Драпкиной, люди ошибочно считают, что первым признаком сердечных заболеваний является повышение артериального давления.

«Это не совсем так. Наоборот, зачастую повышение давления говорит о запущенном процессе», — подчеркнула терапевт.

Драпкина отметила, что в число симптомов, которые могут указывать на проблемы с сердцем, входят чувства жжения и сдавливания в груди, боль в животе и боль, отдающаяся в конечности, одышка или страх смерти. Особое внимание состоянию сердца, по словам терапевта, следует уделять людям, входящим в группы риска.

«Если у ваших ближайших родственников в возрасте до 60 лет случались инфаркты, инсульты или внезапная остановка сердца, регулярно посещайте кардиолога в целях профилактики. Также нужно регулярно обследовать сердце, если вы курите и регулярно употребляете алкоголь. Но, конечно, лучше всего избавиться от этих пагубных привычек», — посоветовала Драпкина.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ предсказать смерть от сердечного приступа.