Под Волгоградом пенсионер набросился на продавщицу за отказ разменять деньги

В Камышине Волгоградской области пенсионер напал на девушку-продавца сетевого магазина за отказ разменять деньги. Спустя сутки мужчину задержали сотрудники полиции, сообщает портал V1.ru.

По данным СМИ, накануне пенсионер зашел в магазин и попросил разменять ему деньги, но продавец ему отказала в просьбе. Через несколько часов мужчина снова пришел в магазин. Он выбил у девушки стул из-под ног и снова ушел.

«Пенсионер поясняет, что разозлился из-за того, что она не разменяла деньги», — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ведомстве уточнили, что на данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. Также устанавливается тяжесть нанесенного вреда здоровью потерпевшей.

Ранее в Екатеринбурге в магазине «Детский мир» покупатель набросился с кулаками на продавщицу за отказ надеть маску. Полиция начала проверку по факту нападения.