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Спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Спасатели обнаружили тело жителя Нижегородской области Виталия Градобоева, который утонул в море во время отдыха в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По словам очевидцев, поздно вечером 2 сентября Градобоев, будучи в нетрезвом состоянии, решил искупаться в штормящем море», — уточнили в ведомстве.

Тело погибшего доставлено в морг Гагрской районной больницы.

Ранее в СК РФ сообщили, что в районе Невельска в море утонула 35-летняя женщина. Ее 13-летнего сына, который отдыхал вместе с ней, найти не смогли. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Позднее спасатели обнаружили тело подростка, который пропал без вести на Сахалине в августе во время отдыха с матерью. Причину смерти ребенка установить пока не удалось.

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