Афганец напал с ножом на двух человек в Берлине

Выходец из Афганистана ранил ножом двух человек в Берлине в субботу, 4 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте полиции немецкой столицы.

Инцидент произошел в районе Вильмерсдорф. По данным следователей, 29-летний афганец сначала нанес ранение 58-летней женщине.

Пострадавшая вела садовые работы в одном из скверов. Затем вооруженный мужчина напал на 66-летнего мужчину, пытавшегося помочь потерпевшей.

Обоих пострадавших оперативно доставили в больницу, они остались в стационаре после проведенных операций. Самого злоумышленника задержали. Предположительно, афганец напал на людей из-за психического расстройства.

При этом правоохранители не исключают исламистский мотив, следствие продолжается.

Ранее мужчина с топором устроил погром в красноярской ветклинике. Злоумышленник успел скрыться до приезда правоохранителей.