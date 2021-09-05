В Москве в ночь на 6 сентября похолодает до 3°С

Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем ожидается в Москве 5 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем в столице будет от 9 до 11°С, при этом в ночь на 6 сентября похолодает до 3°С.

5 сентября порывы ветра могут достигать 15 м/с, отметили в Гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что в Москве за неполные сутки, минувшие вечер и ночь, выпало почти 20% месячной нормы осадков. Температура воздуха в ночь на субботу, 4 сентября, опускалась до +6,7°С. Месячная норма осадков для сентября в Москве обычно составляет 65 мм, за последние неполные сутки выпало 12 мм осадков.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что небольшое похолодание в начале недели на Европейской территории России (ЕТР) будет связано с уходом антициклона, а похолодание на десять градусов в четверг-пятницу — с приходом циклона и северным ветром.

Он добавил, что прохладная погода также ожидается в начале недели в Поволжье и на Урале. Но уже во второй половине недели «все изменится».