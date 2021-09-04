Бастрыкин взял на контроль дело о похищении девушки в Нижнем Новгороде

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о похищении девушки в Нижнем Новгороде, которую обнаружили в подвале гаража, передает пресс-служба СК России.

Как сообщается, он поставил это дело на контроль в центральном аппарате ведомства.

По версии следствия, Сергей Свешников 24 августа встретился с 23-летней Елизаветой Бабиковой, с которой познакомился на сайте знакомств. На допросе потерпевшая рассказала следователям о том, что «мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления». Найти Бабикову удалось лишь вечером 2 сентября. Известно, что бизнесмена, подозреваемого в похищении и изнасиловании нижегородки, арестовали на два месяца.

Впоследствии отец Сергея Свешникова попытался оправдать сына.

Знакомые Сергея Свешникова считают, что мужчину могли подставить, у него репутация примерного семьянина.