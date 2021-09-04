Густое нефтяное пятно появилось в Мексиканском заливе после урагана «Ида»

Густое нефтяное пятно появилось у берегов американского штата Луизиана после урагана «Ида», пишет The New York Times.

Как сообщает издание, национальное управление океанических и атмосферных исследований США осуществило аэросъемку. Согласно добытым снимкам, не менее 16 км водного пространства недалеко от нефтегазового узла в Луизиане залито черной жидкостью с радужным блеском по краям. Пока неизвестно, сколько именно нефти разлилось.

При этом ученые считают инцидент серьезным, перерастающим в экологическую проблему. На снимках видно, что в залив попала густая, тяжелая субстанция.

Согласно версии издания, разлив нефти произошел из-за повреждения штормом старого неиспользуемого трубопровода.

В настоящее время специалисты пытаются устранить утечку.

Ураган «Ида» обрушился на штат Луизиана 29 августа и после перекинулся на штат Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что разбушевавшийся в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси тропический ураган «Ида» унес жизни 22 человек. Он привел к сильным дождям, наводнениям и шквалистому ветру. В городе Нью-Йорк затопило улицы и метро. Россияне, проживающие в затронутых штормом штатах, рассказали, как прятались от надвигающегося торнадо и какой ущерб им нанесла непогода.