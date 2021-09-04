Сутенер из Московской области задержан под Минском

Сутенера из России задержали белорусские правоохранители под Минском. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Белоруссии.

«Оперативники УВД Минского облисполкома при поддержке коллег из ГАИ и ОМОНа 1 сентября провели спецоперацию по задержанию 34-летнего жителя Подмосковья», — уточнили в пресс-службе милиции.

Как установлено, подозреваемый познакомился с белоруской в сети и уговорил ее заняться интимным бизнесом на территории России.

«Предполагалось, что интим-услуги девушка будет оказывать на съемной квартире и часть гонорара отдавать «работодателю», — добавили следователи.

После получения подтверждения сутенер приехал на машине в Белоруссию, чтобы забрать девушку. Мужчина был задержан, когда пытался вывезти новую знакомую из страны.

Заведено уголовное дело «за покушение на организацию и использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией».

Обнаружилось, что ранее этот житель Подмосковья уже был привлечен к уголовной ответственности за имущественные преступления.

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