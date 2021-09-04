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Эвакуированных из Афганистана домашних животных посадят на карантин

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Reuters

Кошки и собаки, которых на прошлой неделе вывезли из кабульского приюта в Великобританию, отправят на продолжительный карантин. Об этом сообщает Al Arabiya English со ссылкой на представителя Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских районов Соединенного Королевства.

«Агентство по охране здоровья животных и растений (APHA) выдало разрешение на перевозку кошек и собак благотворительной организации «Новзад» в заранее подготовленные карантинные учреждения, где они будут находиться в течение четырех месяцев или до тех пор, пока не будут выполнены определенные требования», — сказал представитель департамента.

По его словам, в Британии есть ряд одобренных карантинных центров APHA.

Правила ввоза домашних животных в Великобританию зависят от страны, из которой их привезли.

Как рассказал чиновник, домашних животным разрешен въезд, если они имеют микрочип, паспорт домашнего животного или свидетельство о состоянии здоровья, а также привиты от бешенства. При этом животному также может потребоваться анализ крови, если он прибывает из государства, которое отсутствует в списке.

Кроме того, собаки должны пройти курс лечения от ленточных червей, если они не приезжают из страны, признанной свободной от ленточных червей.

Животные, не соответствующие данным требованиям, могут быть помещены на карантин на срок до четырех месяцев.

Ранее британские власти разрешили организовать чартерный рейс для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула.

Спасением животных занималась благотворительная организация «Новзад» и лично ее основатель, бывший морпех вооруженных сил Соединенного Королевства Пен Фартинг.

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