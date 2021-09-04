В РПЦ призвали христиан покинуть Афганистан

Правильным решением для христиан, находящихся в Афганистане, было бы покинуть страну. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия-24».

Он подчеркнул, что в РПЦ обеспокоены судьбой тех немногих христиан, которые еще остаются в захваченной талибами (организация запрещена в России) стране.

«Мы обеспокоены тем, как будет развиваться ситуация в пограничных странах и, конечно, мы обеспокоены тем, что терроризм будет экспортироваться из Афганистана в другие страны и в нашу страну. Причин для беспокойства очень много, а причин для вступления в прямой контакт с талибами пока у нашей церкви нет», — сказал представитель митрополит Иларион.

В конце августа глава Католической церкви, папа Римский Франциск призвал к молитве и посту во имя Афганистана.

«В такие исторические моменты мы не можем оставаться безразличными, этому нас учит история церкви. Как от христиан это требует от нас особых усилий, поэтому прошу молиться и придерживаться поста, прося у Бога милосердия», — заявил понтифик.

В четверг, 26 августа, взрыв произошел рядом с аэропортом Кабула. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота.

Вскоре Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. В дальнейшем талибы (организация запрещена в России) отпраздновали вывод войск США из страны выстрелами в воздух.