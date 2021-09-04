Гараж, где мужчина удерживал молодую нижегородку, был рядом с жилыми домами

Гараж, в подвале которого на протяжении нескольких дней удерживалась похищенная 23-летнюю нижегородка, был рядом с жилыми домами. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом жильцы многоэтажек не замечали ничего подозрительного. Непосредственно сам гараж, где якобы 39-летний бизнесмен Сергей Свешников держал и насиловал молодую девушку, расположен за воротами. Его охраняет собака.

Председатель гаражного кооператива уточнил, что в списках нет никого с фамилией Свешников.

Предположительно, обвиняемый арендовал чужой гараж.

По версии следствия, Сергей Свешников 24 августа встретился с 23-летней Елизаветой Бабиковой, с которой познакомился на сайте знакомств. На допросе потерпевшая рассказала следователям о том, что «мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления». Найти Бабикову удалось лишь вечером 2 сентября. Известно, что бизнесмена, подозреваемого в похищении и изнасиловании нижегородки, арестовали на два месяца.